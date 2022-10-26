Украинца Александра Усика признали лучшим боксером 2022 года

Спортсмену презентовали его портрет, где он изображен с флагом Украины и чемпионским поясом.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал лучшим боксером 2022 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщили в WBO.

Украинец был объявлен победителем в этой номинации в рамках конференции WBO, проходящей в Пуэрто-Рико.

«У тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали Усика обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, остальные ребята жаловались. Были судебные иски, но мы добились положительного результата. Мы гордимся тем, что ты здесь», – сказал президент организации Франсиско Валькарсель.

Также Усику презентовали его портрет, где он изображен с флагом Украины и чемпионским поясом. Его создал британский художник Патрик Дж. Киллиан – специалист по работам, которые посвящены теме единоборств.

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Отметим, что в этом Усик принял участие лишь в одном бою – летом он защитил чемпионские титулы WBA, IBF и WBO, а также завоевал вакантный титул IBO в реванше против британца Энтони Джошуа. Предыдущее его выступление, в 2021 году, также было против Энтони Джошуа – тогда украинец тоже победил британца.

Сейчас Усик ведет переговоры с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри касаемо проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Благодаря этому поединку может определиться первый в истории абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе по версиям четырех главных боксерских организаций мира (до 2007 года для этого звания было достаточно трех поясов WBA, IBF и WBC).

Также «Курсор» сообщал, что в рамках Лиги чемпионов ПСЖ с разгромным счетом обыграл Маккаби Хайфа.