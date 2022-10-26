Лига чемпионов: ПСЖ с разгрозмным счетом обыграл Маккаби Хайфа

Израильтянам важно отдать должное, ведь они забили парижанам три гола за два матча.

«Пари Сен-Жермен» обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов, одержав безудержную победу над «Маккаби» Хайфа со счетом 7:2.

С самого старта гости включили прессинг и несколько раз заставляли «ПСЖ» опрометчиво играть у своих ворот. Правда, это приводило к угловым, которые в первом тайме так и не смогла воплотить в гол команда из Хайфы.

“Пари Сен-Жермен” дал оппоненту устать и начал ловить его на ошибках. Все началось с красивого гола Месси – он положил мяч в девятку. “Маккаби” продолжал сопротивляться, но потом пропустил еще дважды: Мбаппе и Неймар вслед за Месси расписались в воротах соперников.

Однако, «зеленые» смогли забить в первом тайме: Сек замкнул подачу из стандарта. На старте второго тайма он оформил дубль. Это были его первые голы в еврокубках.

Для атакующего трио «ПСЖ» это был простой матч. Между голами Сека Месси оформил красивый дубль, затем второй гол благодаря хорошей индивидуальной технике забил Мбаппе. Также после прохода и прострела Неймара в свои ворота забил Голдберг. Гол был на счету и у Солера – он забил из ассиста Лео.

В каждом голе «ПСЖ» приняли участие три крупнейших звезды команды. В общей сложности они записали на свой счет пять голов и столько же ассистов.

Израильтянам важно отдать должное, ведь они забили парижанам три гола за два матча.

Благодаря удачно улучшенной разнице забитых-пропущенных «ПСЖ» закрепился над «Бенфикой» в турнирной таблице. Обе эти команды уже вышли в плей-офф, но в последнем туре они разыграют еще битву за первое место. А “Маккаби” тоже есть за что бороться – израильтяне вполне могут сдвинуть “Ювентус” с третьего места. Нужно немного удачи и силы воли.

Ранее Курсор писал, что ща Маккаби в матче футбольной Лиги чемпионов играет больше французов, чем за Пари Сен-Жермен.