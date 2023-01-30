Умер легендарный хоккеист Бобби Халл

За карьеру в НХЛ бывший форвард сыграл 1063 матча, в которых набрал 1170 (610+560) очков.

В понедельник, 30 января, в 84-летнем возрасте умер член Зала хоккейной славы и обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (1961) Бобби Халл.

Об этом сообщает Chicago Daily Herald.

Экс-спортсмен 12 раз вызывался на Матчи звёзд НХЛ с 1960 по 1972 год, принимал участие в Суперсерии-1974 в составе сборной Канады, а также становился победителем Кубок Канады в 1976 году. Бобби также трёхкратный обладатель «Арт Росс Трофи» (1960, 1962, 1966), двукратный обладатель «Харт Мемориал Трофи» (1965, 1966), обладатель «Леди Бинг Трофи» (1965) и «Приза Лестера Патрика» (1969), член Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицер ордена Канады (1978).

Халла находится в двух списках 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017). За карьеру в НХЛ бывший форвард сыграл 1063 матча, в которых набрал 1170 (610+560) очков. Также он записал на свой счёт 129 (62+67) баллов в 119 матчах плей-офф. Бобби ещё в течение семи лет играл в WHA, набрав 638 (303+335) очков в 411 встречах и оформив 80 (43+37) баллов в 60 матчах плей-офф.

Девятый номер, под которым он играл в ходе карьеры, вывели из обращения в «Чикаго», «Виннипег Джетс» и «Аризоне Койотс». Бобби является отцом Бретта Халла — двукратный обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный лучший снайпер сезона, а также пятый лучший снайпер в истории лиги (741).

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