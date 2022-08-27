Усик vs Джошуа 3: известный промоутер оценил вероятность проведения нового поединка

По словам Калле Зауэрланда, британец показал подлинный характер в том, что он сказал и сделал, «он вернется снова, вернется сильнее».

Известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд считает возможным проведение третьего боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Об этом он сказал в комментарии для iFL TV, сообщает портал tribuna.com.

По словам Зауэрланда, ранее он часто критиковал Джошуа за его чрезмерную популярность (фото Энтони Джошуа красовалось на обложке мужского глянцевого журнала GQ — прим. ред.)

«Я не скажу, что мне было интересно наблюдать за тем, как он проиграет, но мне кажется, что это показало, что это значит для него. Он просто заработал много денег. Все это знают. Это не было победой или поражением, вопрос был в том — получит ли он деньги или нет? Безусловно, большую сумму денег», — сказал промоутер.

При этом, по словам Зауэрланда, все могли видеть, как британец «демонстрировал ярость и гнев» на самом высоком уровне.

«Я сочувствовал ему, хотя у него появилось много новых поклонников, которые увидели в нем что-то. Я думаю, что Джошуа показал подлинный характер в том, что он сказал и сделал. Он вернется снова, вернется сильнее. Возможно, когда-то мы увидим третий бой между Джошуа и Усиком», — подытожил Зауэрланд.

Как сообщал Курсор, 20 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в реванше. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Таким образом, украинец сохранил звание чемпиона мира.

Также Курсор писал о том, что после поражения Джошуа со злости выбросил чемпионские пояса Усика с ринга. Энтони пытался вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение. Затем, после небольшой дискуссии с тренерами, Джошуа вернулся на ринг, чтобы поговорить с Александром Усиком.