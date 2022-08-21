Усик — Джошуа: лучшие кадры боя и скандал после победы

Бой Александра Усика против Энтони Джошуа был главным боксерским событием 2022 года в тяжелом весе. Усик и Джошуа во второй раз встретились в поединке за звание чемпиона мира.

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Для Усика это был только четвертый бой в супертяжелом весе и первый в статусе чемпиона в этой весовой категории. Джошуа во второй раз пытался вернуть себе титулы.

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Первые три раунда прошли под преимуществом Джошуа. Британец чаще попадал по Усику, и только в четвертом украинец стал возвращать себе лидерство.

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В пятом-седьмом раундах боксеры стали чаще открываться. Большее преимущество было у Джошуа, однако Усик пытался его не отпускать. А в восьмом раунде британец нанес несколько опасных ударов по корпусу украинцу.

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Девятый раунд едва не стал ключевым в бою. Джошуа чуть не закончил поединок досрочно: он нанес сразу несколько серий точных ударов, но Усик смог устоять. В десятом украинец смог ответить тем же, однако в 11-м Джошуа снова включился.

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Определять чемпиона пришлось судейскими записками – за 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут.

Они раздельным решением определили победителем Усика – украинец сохранил звание чемпиона мира.

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Александр Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей: 115-113, 116-112, 113-115.

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«Я присвячую цей поєдинок своїй державі, Збройним силам України та всім, хто її боронить», — Усик після перемоги в матчі-реванші проти Ентоні Джошуа. pic.twitter.com/bBGHLrmovJ — Ser Sanych (@ser_sanych) August 20, 2022

32-летний британский боксер Энтони Джошу ппродемонстрировал бурную реакцию после завершения боя.

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После поражения Джошуа со злости выбросил свои пояса с ринга. Энтони пытался вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение. Затем, после небольшой дискуссии с тренерами, Джошуа вернулся на ринг, чтобы поговорить с Александром Усиком.

Сначала Джошуа кричал Усику: «Ты не выиграл этот бой!!!»

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Затем Джошуа взял микрофон и прямо в ринге сказал: «Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мои эмоции. Я не боксер-любитель, каким был в юности. Меня почти посадили в тюрьму, затем отпустили под залог, и я начал тренироваться. Если бы меня посадили, я бы не смог боксировать.

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Усик — крутой боксер. Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в этот бой. Этот парень победил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это говорит об уровне тяжелой работы, которую я вложил. Поаплодируйте нашему чемпиону мира в супертяжелом весе.

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И я не боец на 12 раундов! Посмотрите на меня, я новая порода супертяжеловесов. Я супертяжеловес, это тяжелая работа. Майк Тайсон и Сонни Листон говорят, что я не выдаю комбинации, как Роки Марчиано. Это потому что я вешу не 90 кг, а 115 кг, я тяжелый! А Усик — феноменальный талант, три раза ура в его честь».

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На пресс-конференции после боя Энтони Джошуа, успокоившись, рассказал о причинах своего поведения в ринге:

«Я был зол на себя. Как и все, когда ты злишься, ты делаешь безумные вещи. Когда я вернулся в ринг, я просто говорил от всего сердца. Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы увидели, как я из-за этого расстроился.

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Невозможно сказать, что я горжусь собой. Я просто ничего не чувствую, я просто расстроен до глубины души. Если бы я оставил на ринге все, я бы победил».

Усик успешно защитил статус чемпиона мира в супертяжелом весе!

Усик и Джошуа совместно подняли флаг Украины! pic.twitter.com/PZJqiH4PKf — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 21, 2022

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