Усик — Джошуа: лучшие кадры боя и скандал после победы

Бой Александра Усика против Энтони Джошуа был главным боксерским событием 2022 года в тяжелом весе. Усик и Джошуа во второй раз встретились в поединке за звание чемпиона мира.
Для Усика это был только четвертый бой в супертяжелом весе и первый в статусе чемпиона в этой весовой категории. Джошуа во второй раз пытался вернуть себе титулы.
Первые три раунда прошли под преимуществом Джошуа. Британец чаще попадал по Усику, и только в четвертом украинец стал возвращать себе лидерство.
В пятом-седьмом раундах боксеры стали чаще открываться. Большее преимущество было у Джошуа, однако Усик пытался его не отпускать. А в восьмом раунде британец нанес несколько опасных ударов по корпусу украинцу.
Девятый раунд едва не стал ключевым в бою. Джошуа чуть не закончил поединок досрочно: он нанес сразу несколько серий точных ударов, но Усик смог устоять. В десятом украинец смог ответить тем же, однако в 11-м Джошуа снова включился.
Определять чемпиона пришлось судейскими записками – за 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут.
Они раздельным решением определили победителем Усика – украинец сохранил звание чемпиона мира.
Александр Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей: 115-113, 116-112, 113-115.
32-летний британский боксер Энтони Джошу ппродемонстрировал бурную реакцию после завершения боя.
После поражения Джошуа со злости выбросил свои пояса с ринга. Энтони пытался вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение. Затем, после небольшой дискуссии с тренерами, Джошуа вернулся на ринг, чтобы поговорить с Александром Усиком.
Сначала Джошуа кричал Усику: «Ты не выиграл этот бой!!!»
Затем Джошуа взял микрофон и прямо в ринге сказал: «Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мои эмоции. Я не боксер-любитель, каким был в юности. Меня почти посадили в тюрьму, затем отпустили под залог, и я начал тренироваться. Если бы меня посадили, я бы не смог боксировать.
Усик — крутой боксер. Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в этот бой. Этот парень победил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это говорит об уровне тяжелой работы, которую я вложил. Поаплодируйте нашему чемпиону мира в супертяжелом весе.
И я не боец на 12 раундов! Посмотрите на меня, я новая порода супертяжеловесов. Я супертяжеловес, это тяжелая работа. Майк Тайсон и Сонни Листон говорят, что я не выдаю комбинации, как Роки Марчиано. Это потому что я вешу не 90 кг, а 115 кг, я тяжелый! А Усик — феноменальный талант, три раза ура в его честь».
На пресс-конференции после боя Энтони Джошуа, успокоившись, рассказал о причинах своего поведения в ринге:
«Я был зол на себя. Как и все, когда ты злишься, ты делаешь безумные вещи. Когда я вернулся в ринг, я просто говорил от всего сердца. Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы увидели, как я из-за этого расстроился.
Невозможно сказать, что я горжусь собой. Я просто ничего не чувствую, я просто расстроен до глубины души. Если бы я оставил на ринге все, я бы победил».
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