В пятый раз Нетания принимает чемпионат по серфингу 3000QS Seat Pro Netanya

С 15 и до 27 марта лучшие серферы мира будут бороться за место в квалификационном этапе чемпионата мира по серфингу 3000QS Seat Pro Netanya.

Муниципалитет Нетании и Израильская ассоциация серферов в пятый раз принимают чемпионат QS Seat Pro Netanya 3000, который проходит с 15 по 27 марта и открывает сезон мировых соревнований квалификационного раунда.

В чемпионате примут участие более 150 серферов со всего мира, которые соревнуются в течение всего года, чтобы претендовать на участие в более высоком профессиональном раунде.

Общий призовой фонд соревнования составляет 60 000 долларов. Как и в предыдущие годы, рейтинг в этом году будет на уровне 3000 баллов, что вызывает большой интерес у многих международных серферов.

В дополнение к значительному рейтингу и большому денежному призу, места в соревновании также будут зарезервированы для молодых талантов, чтобы дать возможность местным серферам проявить себя. В этом году, в отличие от предыдущих, в чемпионате примут участие как женщины, так и мужчины.

Мэр Нетании Мириам Фейерберг-Ихер сказала: «После двух сложных лет, в течение которых не произошло ни одного крупного события, мы гордимся тем, что уже пятый год проводим чемпионат мира по серфингу в Нетании, на израильской Ривьере, в городе с самой красивой береговой линией в стране и впечатляющими набережными. Это соревнование стало традицией в нашем городе, и лучшие серферы приедут, чтобы увидеть и насладиться нашим прекрасным городом».

Ранее Курсор писал, что Ноа Шоллос побила личный рекорд на чемпионате мира по горным лыжам.