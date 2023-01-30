Звезда «Манчестер Сити» после ссоры с Гвардиолой переходит в «Баварию» – СМИ

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жуан Канселу станет игроком «Баварии» до конца сезона на правах аренды.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Бавария» и «Манчестер Сити» подписывают контракты на аренду Жоау Канселу до конца сезона. Опция покупки подтверждена: 70 млн евро», – написал инсайдер.

Отметим, что, по информации Mail Online, 28-летний Канселу поссорился с главным тренером своей команды Хосепом Гвардиолой на тренировке перед матчем против «Арсенала», потому что ему не понравилось то, что его не включили в основном состав. Напряженные отношения возникли между ними после Чемпионата мира-2022 в Катаре, где защитник играл за Португалию.

Дело в том, что Жуан не получал достаточно игрового времени, и провел только 3 из 10 матчей после возвращения с турнира. Все они были неудачными: поражение в дерби Манчестера, провал с «Саутгемптоном» в Кубке лиги, а в победной игре с «Челси» португалец сыграл всего тайм и был заменен.

Перед поединком Кубка Англии против «канониров» не выдержал. Он начал угрожать главному тренеру покинуть клуб. По всей видимости, аренда футболиста в «Баварию» – попытка решить этот конфликт. Если все стороны устроит эта сделка, то уже летом Канселу может стать игроком мюнхенцев на постоянной основе.

Сейчас «Ман Сити» начал искать крайнего защитника на замену Канселу, но времени осталось крайне мало, потому что 31 января произойдет закрытие трансферного окна. Также есть точка зрения, что английский гранд вряд ли будет искать замену, потому что Гвардиола считает, что у него достаточно защитников.

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