Звезда «Реала» переходит в «Манчестер Юнайтед» – детали сделки

30-летний бразильский опорный полузащитник уже в скором времени станет игроком «красных дьяволов», где его ждут «с нетерпением». В скором времени Каземиро должен пройти медицинское обследование и подписать контракт. Об этом сообщили на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации журналистов, бывший игрок «сливочных» договорился о соглашении на 4 года с зарплатой 18 млн. евро в год. «Манкунианцы» заплатят за его переход 60 млн. евро и дополнительно «Галактикос» могут получить 10 млн. евро бонусами. Бывший клуб Каземиро уже опубликовал прощальное видео, где собраны лучшие моменты его игры за «сливочных».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Отметим, что карьера полузащитника началась в 2010 году в чемпионате Бразилии, где он играл за «Сан-Паулу» и даже успел стать обладателем Южноамериканского кубка: 2012. Уже в 2013 году он перешел в мадридский «Реал». За это время он провел 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 ассистов, а также выиграл огромное количество трофеев:

Чемпион Испании (3): 2016/17, 2019/20, 2021/2022

Кубок Испании: 2013/14

Суперкубок Испании: (3): 2017, 2019/20, 2021/22

Лига чемпионов УЕФА (5): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22

Суперкубок УЕФА (3): 2016, 2017, 2022

Клубный чемпионат мира (3): 2016, 2017, 2018

Кроме этого, Каземиро является стабильным игроком основного состава сборной Бразилии. За 11 лет международной карьеры он провёл за нее 52 матча и отметился 4 голами.

Для «Манчестер Юнайтед» опорный полузащитник стал уже четвёртым подписанием в это трансферное окно после Кристиана Эриксона, Тайрелла Маласии и Лисандро Мартинеса.

Кстати, ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.