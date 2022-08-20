Глава Боруссии Дортмунд высказался о возможном переходе Криштиану Роналду

Роналду некуда переходить из «Манчестер Юнайтед» этим летом, с тех пор, как он сказал клубу, что хочет уйти.

В прошлом за пятикратным обладателем «Золотого мяча» гонялись толпы команд, но этим летом в основном клубы дистанцировались от его подписания.

Мюнхенская «Бавария» и «Челси» заинтересовались, но затем оба отказались от своих планов подписать португальца.

Ранее на этой неделе сообщалось, что клуб «Спортинг» хотел вернуть его в Лиссабон, но желание Роналду выиграть Лигу чемпионов, похоже, исключило это.