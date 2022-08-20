Глава Боруссии Дортмунд высказался о возможном переходе Криштиану Роналду

Роналду некуда переходить из «Манчестер Юнайтед» этим летом, с тех пор, как он сказал клубу, что хочет уйти.
В прошлом за пятикратным обладателем «Золотого мяча» гонялись толпы команд, но этим летом в основном клубы дистанцировались от его подписания.
Мюнхенская «Бавария» и «Челси» заинтересовались, но затем оба отказались от своих планов подписать португальца.
Ранее на этой неделе сообщалось, что клуб «Спортинг» хотел вернуть его в Лиссабон, но желание Роналду выиграть Лигу чемпионов, похоже, исключило это.
Затем было заявлено, что Дортмунд является единственным «жизнеспособным» вариантом, оставшимся для 37-летнего игрока, и теперь исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о возможной сделке.
«Я люблю его как игрока, это, безусловно, было бы очаровательно увидеть игру Криштиану Роналду в Signal Iduna Park», — с энтузиазмом начал немец.
Однако Ватцке добавил: «Но между заинтересованными сторонами вообще нет контакта. Так что с этого момента вы должны перестать говорить об этом».
Это означает, что бывшей звезде «Реала», возможно, придется подождать, пока не появится другой клуб, или просто потерпеть пребывание на «Олд Траффорд» еще один год.
Еще напомним, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил предупреждение от полиции после инцидента с телефоном фаната «Эвертона» в начале этого года.