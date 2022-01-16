Звезда тенниса Джокович вылетел из Австралии после депортации

Первый номер мирового рейтинга по теннису Новак Джокович вылетел из аэропорта Мельбурна после того, как проиграл судебное разбирательство, чтобы избежать депортации из Австралии из-за отказа от вакцинации против COVID-19.
Об этом пишет Times Of Irael.
Репортер AFP, находящийся на борту самолета, подтвердил, что рейс в Дубай вылетел, и запечатлел Джоковича в мельбурнском аэропорту Тулламарин.
Курсор ранее сообщал, что в Австралии известного теннисиста Джоковича возьмут под арест. Сообщается, что министр по вопросам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича и депортации его из страны. Спортсмену запретят на три года въезд на территорию страны.
Ранее Курсор писал о том, что известный теннисист Джокович признался в нарушении самоизоляции. Джокович заявил, что узнал о положительном ПЦР-тесте, уже посетив мероприятие. При этом, зная результат теста, он отправился на интервью. Ложные сведения в формуляре при въезде в Австралию он назвал ошибкой.
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