Звезда Ювентуса заявил, что Израиль – чудо пустыни

По словам футболиста, Израиль показывает, как можно процветать в тяжелых обстоятельствах.

Известный колумбийский футболист Хуан Куадрадо поделился своими впечатлениями от посещения Израиля.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Место, которое связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. Свидетельство нашей веры, обетование, дающее надежду. Израиль – это чудо пустыни. Испытание того, как можно процветать, несмотря на противоположные обстоятельства. Место, где наш спаситель родился, умер, воскрес и скоро вернется, чтобы все восстановить», – поделился спортсмен.

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Куадрадо является колумбийский футболистом, полузащитником итальянского клуба «Ювентус» и сборной Колумбии. Свою карьеру он начал в молодёжном составе клуба «Атлетико Ураба», откуда в 2007 году перешел в «Индепендьенте Медельин».

В январе 2008 года он начал тренироваться с основным составом, а уже в сентябре дебютировал в матче с клубом «Бойака Чико», где отметился голом. После двух сезонов он перебрался в Италию, в которой он выступал в «Удинезе» и «Фиорентине».

В феврале 2015 года он стал игроком английского «Челси» за 26,8 млн фунтов, но не добился успехов, а потому спустя полгода перешёл в итальянский «Ювентус» на правах аренды сроком на один сезон. После этого он вернулся в лондонский клуб, где провел несколько предсезонных матчей и по итогу вернулся в «Ювентус», где играет до сих пор. За «старую синьору» он провел 140 матчей, в которых забил 13 голов.

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