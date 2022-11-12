В Катаре открыли фан-городок к футбольному Чемпионату мира-2022

На открытой территории есть искусственный газон, транспортная развязка, комфортное жилье, специальное место для питания и фан-зона, где установили огромный экран, на котором будут транслироваться матчи турнира.

В пустыне Катара разместили около 6 тысяч временных домиков, в которых смогут проживать до 12 000 футбольных фанатов по время стартующего 20 ноября Чемпионата мира.

Об этом сообщает портал prsport.net.

Отмечается, что организаторы Мундиаля успевают закончить с запланированными делами аккурат к старту форума.

Так, страна-хозяйка, которой в этом году выступает Катар, уже давно успела подготовиться к приему гостей, завершив основные пункты плана. На днях был открыт городок для болельщиков в Дохе. Там разместили 6 тысяч временных домиков, которые заняли площадь больше 3 квадратных километров вблизи аэропорта.

«Небольшие помещения готовы принять до 12 тысяч футбольных фанатов. Чтобы переночевать в таком доме, туристам нужно будет раскошелиться на 600-670 долларов», — говорится в материале.

Издание отмечает, что такой вариант подойдет многим посетителям, так как на открытой территории есть искусственный газон, транспортная развязка, комфортное жилье, специальное место для питания и фан-зона, где установили огромный экран, на котором будут транслироваться матчи турнира.

«Минус такого проживания – это шум от самолетов, которые постоянно прилетают и улетают. Также не всем может понравиться и расположение мини-городка в пустыне, где регулярно могут проходить песчаные бури, накрывающие поселок. Тем не менее, желающие переночевать всегда найдутся, поэтому пустовать городок во время Чемпионата мира не будет», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на днях ФИФА, Израиль и Катар достигли договоренностей, в соответствии с которыми чартерные рейсы начнут доставлять израильских и палестинских футбольных болельщиков из Тель-Авива в Доху.

Так, МИД Израиля и министерство культуры и спорта в четверг, 10 ноября, договорились с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира по футболу в Катаре о прямых чартерных рейсах между Израилем и Катаром во время Чемпионата мира по футболу. Начало турнира запланировано уже на 20 ноября.

Также Курсор сообщал, что экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой.