10 советов, как продлить время работы смартфона без зарядки

Смартфон стал настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что без него мы ощущаем себя как без рук. Обидно, когда телефон разряжается в самый неподходящий момент. Остаться без связи и без надежного помощника совершенно не хочется, поэтому важно, чтобы телефон оставался заряжен как можно дольше.

Эксперты составили список из десяти рекомендаций, благодаря можно продлить работу телефона на несколько часов за один раз, сообщает internetua.

10 советов, о которых следует помнить. Некоторые из них абсолютно тривиальны, но некоторые, возможно, станут для кого-то настоящим открытием.

Всегда подзаряжайте свой гаджет, когда это возможно. Производители iPhone говорят, что делать это нежелательно, но в данном случае это идеальное решение.

Берите с собой в важные дни павербанк и держите его заряженным. Бывают недорогие устройства, которые все-таки обеспечивают полную зарядку смартфона до двух-трех раз.

Используйте режим энергосбережения (включите его в настройках).

Выбрать настройки дисплея, наименее энергозатратные. Вместо высокой яркости экрана включите среднюю, также можно поставить черный фон.

Отмените любую синхронизацию, автозагрузки и автоматические обновления.

Убрать режим вибрации и возможность распознавания голосовых команд. Эксперты рассказали, что они значительно расходуют ресурс батареи.

Отключите блютуз.

Если в данный момент не пользуетесь Интернетом или соединение слабое, лучше выключить Wi-Fi и передачу мобильных данных.

Не расходуйте заряд телефона на игры или видео, если у вас важный день и большие надежды на телефон.

Ночью используйте режим полета.

Однако бывают случаи, когда применение любых методов экономии не дает эффекта. Скорее всего это связано с тем, что емкость батареи уже снизилась. Тогда придется менять АКБ. Чтобы продлить срок службы батареи телефона, старайтесь не разряжать ее до нуля и не заряжать ее полностью. Оптимальным считается поддержание уровня заряда между 30% и 80%.

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