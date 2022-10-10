Названы способы освободить дополнительное место на Android

Рано или поздно практически каждый владелец устройства под управлением Android сталкивается с проблемой нехватки памяти. Происходить это может по разным причинам.

Портал itechua.com рассказал об эффективных методах, помогающих увеличить свободное место на девайсе.

Избавиться от кэшированных карт

Подавляющее большинство этого софта, использующего в своей работе карты любой местности, хранит их в памяти устройства для дальнейшего доступа к ним в режиме офлайн. И если это карта всей страны, то она может занимать не один десяток мегабайт.

Для ее удаления в приложении Google Maps необходимо перейти в пункт «Скачанные области», там найти в предложенном перечне указанную, и, нажав кнопку «Удалить», избавиться от нее.

Удалить мусор из папки .thumbnails

Не каждый пользователь знает, что при просмотре файлов, хранящихся в разделе «Галерея», операционная система создает эскизы этих фото. Делается это с целью ускорения загрузки при последующем их открытии. Пользы от этого мало, а вот места они со временем могут занимать много.

Для их удаления следует открыть папку «DCIM», перейти в подкаталог «.thumbnails», выделить все эскизы и отправить их в корзину.

Заменить софт

Наиболее нужные программы, к сожалению, могут быть и очень громоздкими. Но есть практически равнозначная по функционалу альтернатива – так называемые облегченные (lite) версии этих программ. И места они занимают гораздо меньше, и экономнее тратят трафик.

Избавиться от ненужных данных в каталоге Download

Это место на устройстве Андроид, куда поступает вся информация, загружаемая пользователем из сети. Как правило, после установки любого приложения, загруженного в папку Download установочный файл так и остается там.

Понятно, что постепенно этот каталог «раздувается» до огромных размеров. Зайдя в него, можно отсортировать ненужные файлы и удалить их.

Вернуться к заводским настройкам

Настоятельно рекомендуется использовать предложенный способ только в том случае, когда все остальные менее радикальные шаги не смогли помочь.

Хотя стоит отметить, что благодаря этому методу можно освободить дополнительное место гораздо эффективнее, чем любым другим образом, потому что в результате выполненных действий происходит форматирование памяти, и все данные, в том числе и нужные, удаляются. Поэтому рекомендуется заранее перенести важную информацию для сохранения в другое место.

Порядок возврата будет таким:

В разделе настроек перейдите к «Резервное копирование и сброс» (имя пункта может отличаться).

Выберите “Сброс настроек”.

Подтвердить действие.

После перезагрузки устройство вернется в исходное состояние.

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