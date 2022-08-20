«Деньги водиться не будут»: названы вещи, которые нельзя носить в кошельке

Кошелек — вещь, которая несет мощную энергетику, как и сами деньги. В них кладут различные талисманы на финансовую удачу. При этом некоторые предметы, наоборот, могут «расстроить» фортуну на долгий период.

Финансовая удача капризна, и если вы будете относиться к заработанным деньгам с пренебрежением, они могут «обидеться» и станут обходить вас стороной.

Портал «РІВНЕ 1» назвал пять вещей, которые мы часто носим в своем кошельке, и которые при этом блокируют финансовые потоки и отпугивают деньги.

1. Чеки и квитанции

Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но не в кошельке. В нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят ущерб, а деньги в результате постоянно убегают.

2. Купюры-сувениры

В кошельке ни в коем случае нельзя хранить ложные деньги, в том числе и подарочные банкноты, купленные в «магазине приколов». Для привлечения финансовой удачи можно носить купюру номиналом в один доллар, старинные монеты, но ни в коем случае не поддельные деньги.

3. Фотографии

Многие из нас любят «насыщать» свой кошелек фотографиями дорогих вам людей, а это большая ошибка с точки зрения привлечения финансовой удачи. Тем более следует извлечь из кошелька фото умерших близких. Дело в том, что для аккумулирования денежных потоков для кошелька необходима только энергия его хозяина. Чужая энергетика, носителями которой являются фотографии, будет блокировать финансовые потоки.

4. Записки и лекарства

Таблеткам, рецептам на препараты или их спискам в кошельке не место. Лучше всего хранить их в сумке или в косметичке. Таким образом, вы не отпугнете финансовую удачу, а болезни реже будут вас посещать.

5. Неактивные кредитные карты и проездные билеты

Отслужившие свое и уже ненужные вещи могут привлечь бедность и нужду. Они не способны привлекать удачу и финансы, поэтому от них следует сразу избавляться. Кредитные карты могут стать причиной ненужного спонтанного долга или кредита, а просроченные билеты могут стать причиной штрафов — например, за превышение скорости или другие нарушения.

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