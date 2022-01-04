Астрологический бьюти-календарь на январь: на какие даты планировать важные косметические процедуры

Чтобы дать своему телу максимум шансов, давайте попробуем планировать наши процедуры красоты в ритмах Космоса.

Для разных процедур существуют свои благоприятные и неблагоприятные дни. Если вы хотите подстричься и замедлить рост волос, или удалить волосы с тела — для этого существуют свои даты. Это лучше всего делать на убывающей Луне, например, рассказала астролог Таня Куршен.

Если вы хотите, чтобы после стрижки волосы были гуще — благоприятные даты будут совсем иные — растущая Луна. Для процедур, подходящих для стойкого окрашивания — свои законы. Правильно подобранная дата для каждого вида процедур может в разы усилить эффект.

Зависит ли результат от того, в какой день вы записываетесь на приём? Возможно вам покажется это странным, но в зависимости от фазы Луны и ее положения на небесном своде, посещение салона с определенной целью становится наиболее благоприятным. Итак, какие удачные даты для наведения красоты в январе 2022 года?

Процедуры, связанные с удалением волос

Хорошо: 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30

Нейтрально: 22, 23

Не рекомендуется: 25, 26, 31

Процедуры, направленные на рост волос

Хорошо: 8, 10, 12, 14, 15, 17

Нейтрально: 5, 9

Не рекомендуется: 4, 6, 7, 11, 13, 16

Процедуры, связанные с окрашиванием и татуажем

Хорошо: 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 21

Нейтрально: 6, 9, 17, 19, 20, 27, 30

Не рекомендуется: 4, 5, 11, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31

Косметологические процедуры

Хорошо: 6, 7, 10, 13, 15, 19, 21, 28, 29, 30

Нейтрально: 5, 12, 20, 24, 26, 27

Не рекомендуется: 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 31

Маникюр\педикюр

Хорошо: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30

Нейтрально: 8, 10, 12, 14, 15, 18, 27, 28, 29, 31

Не рекомендуется: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 22, 23,

Массажные процедуры

Хорошо: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Нейтрально: 14, 23, 24

Не рекомендуется: 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 31

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