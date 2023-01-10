Чего категорически нельзя делать на собеседовании

Частые собеседования придают людям уверенность в себе и умение преподать себя с лучшей стороны. Но что делать, если вы идете на первое собеседование? Тут лучше воспользоваться советами и рекомендациями специалистов.

Об этом сообщает Newsyou.info.

Иногда отличные работники и очень квалифицированные специалисты не могут устроиться на работу. И это не связано с нехваткой вакансий или предложений, а скорее с некоторыми ошибками во время собеседования.

Самые распространенные ошибки, которые могут стать роковыми, собраны в список ниже.

Опоздание. Никто не захочет работать с человеком, который не умеет грамотно спланировать даже собственное время. Ни в коем случае не стоит опоздать на встречу с потенциальным работодателем. Это самое худшее, что вы можете сделать.

Неопрятный внешний вид. Первое мнение о человеке составляется всего за несколько секунд. А второго шанса может просто не быть, и работодатель даже не узнает, какой вы отличный профессионал.

Правдивое резюме. Если вы путаетесь в своей личной биографии или в круге обязанностей на прошлой работе, то это выглядит несколько странно. Лучше потренируйтесь перед собеседованием, и вспомните предыдущие компании и ваши обязанности.

Вы ничего не знаете о компании. Вас все равно спросят, почему вы выбрали именно эту компанию. Не поленитесь, собрать информацию о том, куда вы собираетесь устроиться на работу. Это вам точно пригодится.

Неудобные вопросы. Если работодатель решит устроить стресс-собеседование, то может задать каверзные или неудобные вопросы. Подготовиться к такому сложно. Поэтому готовьтесь к стандартным вопросам: почему ушли с предыдущего места работы, кем видите себя через пять лет в этой компании и т. д.

Критика предыдущего работодателя. Говорите о прежней работе или хорошо, или нейтрально. Естественно, что конфликты с руководством бывают у многих, но новому начальнику знать об этом необязательно. Работодателю нужны неконфликтные сотрудники, а не сплетники.

Вы чересчур застенчивы. Все ищут уверенного в себе кандидата. Если же вы смущаетесь и ведете себя скованно, это создает впечатление, что вы не уверены в своей квалификации. Подготовьтесь заранее к собеседованию и ведите себя чуть более раскованно.

Вы слишком хвалите себя. Нужна уверенность в себе, а не самоуверенность. Если вы хотите показать работодателю, что вы действительно ценный работник, оперируйте фактами, а не словами. Иначе возникает вопрос: почему такой профи без работы.

Вы неуместно шутите. Претендент на должность не должен вести себя фривольно. Не допустимы кокетство, неприличный юмор.

Вы не задаете вопросы. Будет странно, если вы не зададите вопросов в конце разговора. Об обязанностях, о коллективе. Обычно вас спросят, есть ли какие-то вопросы. И если у вас нет никаких вопросов, это может быть расценено как незаинтересованность в работе. На такие случаи есть ряд универсальных вопросов. Например, какие трудности в работе были у вашего предшественника или какие возможности для карьерного роста вы будете иметь.

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