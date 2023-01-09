Психологи рассказали, как добиться повышения зарплаты

При озвучивании своих требований важно быть осторожным: если сильно завысить сумму, то вы рискуете сразу получить отказ.

Во время принятия на работу можно обсудить с руководством размер оплаты труда, но что делать, если ты уже работаешь, но считаешь, что должен получать больше.

Об этом сообщает men.24tv.

Психолог Пейдж Коэн назвала пять главных аспектов, на которые нужно обратить внимание, чтобы обоснованно заявить о необходимости увеличить зарплату.

Прежде всего, тщательно подготовиться и отстаивать свои интересы нужно для того, чтобы наконец получать достойную плату за проделанную работу.

1. Оцените «конкурентов». Коэн настаивает, что начинать нужно со сбора данных — сколько за такую работу платят в других компаниях. Это не только поможет узнать, справедливо ли оценивание вашего труда, но и поможет обосновать свою просьбу, если заявляете о повышении. Этот крайне важный момент. Упустив его, шансы на получение высокой зарплаты сокращаются.

2. Обоснуйте конкретными фактами. Это часть исследования конкуренции, важно сформулировать свои доводы. Возможно, для этого потребуется выписать суммы по оплате труда у конкурентов. Опираясь на реальные данные и официальную статистику, вы повышаете шансы на успех. Конечно, демонстрировать свою гибкость – это хорошо, но важно бороться за то, что считаете справедливым.

3. Укажите диапазон зарплаты. Часто люди соглашаются на низкую зарплату, потому что не знают ценности своей работы или совета. Поэтому Пейдж Коэн рекомендует спрашивать о диапазоне зарплаты, то есть указать минимум и максимум, на который вы рассчитываете. Такой момент нужно обязательно проговаривать, если вам поручают овладение новой для себя специальности.

4. Озвучивайте сумму выше, чем хотите получить. Психологи заявляют, что нужно попросить более высокую зарплату, чем действительно рассчитываете. Это оставляет коридор для компромисса и существенно повышает шансы наполучение задуманной прибавки к зарплате.

Но тут важно быть осторожным. Если сильно завысить сумму, то вы рискуете сразу получить отказ.

5. Не забывайте о других преимуществах. Кроме зарплаты нужно учитывать остальные аспекты, которые вам может предоставить компания, включая социальные гарантии, страховку, абонемент на спортзал или другие плюсы. Эти бонусы нужно также обсуждать и расценивать их наличие или отсутствие при принятии решения об итоговой сумме.

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