Четыре признака, что ваш телефон на «прослушке»

Технические специалисты назвали основные признаки, которые сигнализируют о доступе посторонних к вашему телефону. Эти советы помогут обеспечить безопасность и конфиденциальность личных данных.

Многие люди сталкиваются с тем, что их личные данные попадают в общий доступ. Иногда утечка информации происходит через телефон. Возможны такие виды прослушивания: установка на смартфон специального программного обеспечения, переадресация звонков или физическое прослушивание специальными техническими устройствами.

Эксперты рассказали, что существуют некоторые признаки, по которым можно определить факт прослушивания телефона. Таких признаков, как минимум четыре, однако стоит серьезно обеспокоиться даже при наличии одного из них.

Разрядка батареи. Если вы обратили внимание, что телефон разряжается быстрее обычного, то это может быть связано как со снижением емкости батареи, так и с несанкционированным доступом третьих лиц к вашему устройству.

Включение и выключение устройства. Если телефон «живет своей жизнью», самопроизвольно включается или выключается, то возможно, что на него установлено вирусное программное обеспечение.

Помехи при разговоре. Посторонние шумы, искажение звука, фон при разговоре должны заставить задуматься о наличии «прослушки».

Повышенный расход трафика. Трафик можно отслеживать в настройках сети в меню вашего телефона.

Специалисты рекомендуют проверить, нет ли в вашем телефоне угрозы потери данных с помощью следующих приложений: Anti Spy Mobile, CatcherCatcher, Darshak и EAGLE Security FREE.

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