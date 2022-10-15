Что делать, если болит зуб: народные способы облегчения страданий

К сожалению, в отличие от масок для лица или волос не существует способов вылечить свою зубы самостоятельно дома без профессиональной помощи, но облегчить боль вполне можно подручными средствами.

Если зубная боль напала на вас внезапно — вот советы, которые помогут унять его перед походом к врачу.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Холодный компресс

Заверните кусочек льда в ткань или пластиковый пакет и приложите к десне минут на 10. Отек спадет, боль утихнет.

Гвоздика

Приложите штучку гвоздики к больному зубу, если можете жевать — пожуйте. Это растение содержит эвгенол — натуральный антисептик, который поможет снизить боль.

Рута

Рута прекрасное обезболивающее. Можете использовать в чистом виде, в чайном пакетике или же замороженном. Прикладывайте к больному месту.

Тимьян

Тимьян, широко распространенное эфирное масло из него, обладают антисептическими свойствами. Пожуйте листочки на противоположной от боли стороне, боль уменьшится.

Солевой раствор

Разбавьте немного соли в стакане воды комнатной температуры. Полощите ротовую полость, можете подержать во рту.

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