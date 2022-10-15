Что делать, если болит зуб: народные способы облегчения страданий

Если зубная боль напала на вас внезапно — вот советы, которые помогут унять его перед походом к врачу.
Об этом пишет Вести-UA.net.
Холодный компресс
Заверните кусочек льда в ткань или пластиковый пакет и приложите к десне минут на 10. Отек спадет, боль утихнет.
Гвоздика
Приложите штучку гвоздики к больному зубу, если можете жевать — пожуйте. Это растение содержит эвгенол — натуральный антисептик, который поможет снизить боль.
Рута
Рута прекрасное обезболивающее. Можете использовать в чистом виде, в чайном пакетике или же замороженном. Прикладывайте к больному месту.
Тимьян
Тимьян, широко распространенное эфирное масло из него, обладают антисептическими свойствами. Пожуйте листочки на противоположной от боли стороне, боль уменьшится.
Солевой раствор
Разбавьте немного соли в стакане воды комнатной температуры. Полощите ротовую полость, можете подержать во рту.
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