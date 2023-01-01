Денежный лунный календарь на январь 2023: как уберечь и приумножить достаток

Всем хочется быть успешнее и богаче, но не всегда для этого имеются благоприятные условия.

Астрологи рассказали о том, как себя будет вести Луна в январе и кому она будет помогать в первый месяц 2023 года.

Об этом пишет Слова и фразы.

1, 2 января: первые два дня года пройдут под «присмотром» растущей Луны в Тельце. Это не самое лучшее сочетание, но оно довольно неплохо подходит для наведения порядка в финансовых документах и для пересчета средств.

3, 4 и 5 января: далее нас ждет рост Луны в Близнецах, который ознаменует собой начало благоприятного периода для покупок, связанных с внешностью, стилем. Новая одежда существенно поднимет вашу самооценку, а значит привлечет финансовую удачу.

6, 7 января: 6 число — последний день роста Луны. В конце этой фазы нахождение ночного светила в Раке — не самый лучший повод заниматься денежными делами и работой. Лучше отдать предпочтение дому, семье, детям, второй половинке. 7 января — Полнолуние в том же Знаке. Всё вышесказанное станет в этот день еще более актуальным.

8, 9 и 10 января: первые три дня убывающей Луны пройдут в Знаке Льва. Это удачное совпадение, так как это будут три дня, в которые Луна будет крайне сильной, хоть и стареющей. В такое время можно отдавать долги, оплачивать счета, заниматься разработкой новой финансовой стратегии на ближайшие недели.

11, 12 января: два дня убывающей и сильной Луны в Деве — это замечательное время активного интеллектуального труда и в целом для попыток повысить свои доходы. Главное в эти дни — не преступать закон.

13, 14 и 15 января: три дня убывания Луны в Весах — это время свободы. Вы сами решаете, что для вас хорошо, а что плохо в это время. Любая работа и любой труд принесут деньги и признание, если это то, что вы любите всем сердцем.

16, 17 января: убывающая Луна в Скорпионе поможет в эти два дня вам стать мудрее. Ночное светило 16 и17 числа существенно повысит вашу интуицию, особенно в трудных ситуациях, требующих немедленного реагирования.

18, 19 января: стареющая Луна в Стрельце — не самое лучшее время для работы, финансовой активности и поездок в другие города и страны. О время путешествий могут возникать разные непредвиденные ситуации.

20, 21 января: 20 число — последний день убывающей Луны. Ему суждено пройти под эгидой Козерога. Это будет очень важное время для всех тех, кому нужно успеть выполнить много надоедливой и не самой приятной работы. 21 января — Новолуние в том же Знаке. 21 числа лучше заняться планированием и самоанализом.

22, 23 января: два дня роста Луны в Водолее — невероятно удачное время для новых начинаний, открытия бизнеса, обмена валюты, открытия счета в банке, оформления кредита, ипотеки.

24, 25 января: два дня роста в Рыбах подойдут для творческой работы, но переутомляться в эти дни нельзя. Иначе работа может начать приносить одно лишь разочарование.

26, 27 января: рост Луны в Овне — идеальное время для всех, кто работает руками. Физический труд будет приносить максимум пользы и денег. Это касается спортсменов, грузчиков, кладовщиков, разнорабочих. Интеллектуальные способности будут слегка снижены.

28, 29 января: Телец и растущая луна снова войдут в нашу жизнь 28 и 29 числа. Эти дни можно посвятить финансовым делам, домашним обязанностям, покупке продуктов.

30, 31 января: растущая Луна в Близнецах — это очень хорошее время для поисков нового места работы, новых источников заработка.