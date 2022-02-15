Диетолог рассказала о вреде натурального сока

Елена Соломатина считает, что сок из натуральных ингредиентов не следует пить людям с диабетом, инсулинорезистентностью или избыточным весом из-за чрезмерного наличия пестицидов и нитратов.

Некоторые фрукты и овощи содержат слишком много пестицидов и нитратов, и сок из таких фруктов может быть вреден для здоровья. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что свежий сок сам по себе полезен для здоровья, но не рекомендуется пить больше одного стакана в день.

«Во-первых, избыток сока может привести к зависимости. Во-вторых, свежий сок не следует пить людям с диабетом, инсулинорезистентностью, избыточным весом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — говорит эксперт.

По ее словам, в любом случае свежие натуральные соки намного лучше обработанных напитков, но важно помнить, что если натуральные соки слишком кислые, их следует пить только через соломинку, так как кислота может быстро повредить зубную эмаль.

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