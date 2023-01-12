Почему отекают веки и как с этим бороться

Довольно частое явление отечности под глазами не всегда вызвано безопасными причинами, иногда этот симптом может говорить о серьезных заболеваниях.

Довольно частое явление отечности под глазами не всегда вызвано безопасными причинами, иногда этот симптом может говорить о серьезных заболеваниях.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Отеки под глазами многие связывают с излишним количеством выпитой жидкости, особенно перед сном. Однако врачи пояснили, что такое заблуждение является большой ошибкой.

Отеки верхнего и нижнего века обычно говорят о нарушенном процессе выведения лишней жидкости из организма, что приводит к накоплению ее в тканях.

Кроме того, воспалительные процессы в окологлазных тканях также могут быть причиной отеков.

Офтальмологи предупредили, что опухшие веки могут вызывать зуд, слезоточивость и покраснение, воспалительные выделения из глаз, а также могут привести к нарушениям остроты зрения.

Иногда отеки могут быть следствием аллергических реакций, острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Но глазные инфекции — воспаление слезного мешка, конъюнктивит, ячмень, ожоги, язвы роговицы — также могут привести к таким симптомам.

Еще одной из возможных причин отечности может быть нарушение функций щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз).

Врачи предупредили, что отеки можно лечить народными методами, но перед этим нужно показаться окулисту и выяснить причину, которая могла спровоцировать такие симптомы. И сделать это лучше незамедлительно, поскольку осложнения могут проявиться очень быстро, усугубив ситуацию болью, резью ли жжением.

Если вы чувствуете, что веки опухли после вчерашней вечеринки, то воспользуйтесь холодными компрессами, например из заваренного чая или отвара ромашки.

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