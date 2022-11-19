Названы простые советы по уходу за глазами для пожилых людей

Зудящие глаза в сезон дождей? Попросите своих родителей соблюдать эти советы, чтобы уберечь их глаза от болезней.

Уход за глазами для пожилых людей чрезвычайно важен, особенно в сезон дождей, когда высока вероятность заражения глазными инфекциями.

Эксперт медпортала HealthShots Никита Бхардвадж поделилась несколькими простыми и действенными советами по уходу за глазами для пожилых членов вашей семьи, которые могут уберечь их от любого вида глазной инфекции.

Золотое правило — никогда не позволять им касаться глаз грязными руками.

Частое мытье рук — еще один способ убедиться, что грязные руки не заражают глаза.

Следует избегать совместного использования своих личных вещей или предметов первой необходимости, таких как полотенца, носовые платки и т. д.

Иметь сбалансированную и питательную диету и укреплять иммунитет, чтобы естественным образом сдерживать инфекции.

Избегайте ношения контактных линз и нанесения сильного макияжа в сезон дождей.

Перед сезоном дождей пожилые люди должны пройти проверку зрения. Это также поможет исправить проблемы со зрением в режиме реального времени и дополнительно устранит риск падения или скольжения во время дождя.

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