Эксперт рассказал о продуктах, которые вредны для кишечника

Томас Фрилинг считает, что сахар, сушеные, копченые и обработанные колбасы очень негативно влияют на пищеварительную систему из-за взаимодействия бактерий с нервной и иммунной системой.

Доктор Томас Фрилинг сказал, что недоедание делает людей более восприимчивыми к инфекциям и может привести к заражению.

«Около 70 процентов иммунной системы человека находится в слизистой оболочке кишечника, откуда бактерии нуждаются в здоровом питании. Бактерии, находящиеся в кишечнике, взаимодействуют с нервной системой и иммунной системой», — заявил он.

По мнению экспертов, сахар, сушеные, копченые и обработанные колбасы оказывают негативное влияние на пищеварительную систему. Бактерии быстро расщепляют сахар и значительно ускоряют его регенерацию. Канцерогены появляются во время обработки колбасы, и частое употребление этих продуктов повышает вероятность развития рака. Доктор подвел итог.

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