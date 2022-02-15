Эксперт рассказала о причинах интернет-зависимости

Анастасия Седельникова считает, что зависимые от интернета и социальных сетей люди видят в своем увлечении способ побега в запретную реальность, где их никто не сможет достать.

Интернет-зависимость может быть связана с серьезными психологическими проблемами. Поэтому эксперт Анастасия Седельникова отнесла к возможным причинам такой зависимости депрессию, социальную фобию, повышенную тревожность и другие болезненные состояния.

«На самом деле, зависимые люди искажают свое мышление и не могут эффективно удовлетворять свои потребности в любви, заботе, принятии, расслаблении, безопасности и самоутверждении. Это просто побег в запретную реальность», — считает специалист.

По ее словам, интернет-зависимые люди часто проводят слишком много времени в сети, потому что не знают, куда двигаться в жизни. Эксперт посоветовал людям, зависимым от Интернета не проводить слишком много времени в сети. Анастасия Седельникова призвала таких людей как можно скорее обратиться к специалисту и признать, что у них есть проблема.

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