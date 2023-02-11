Есть в закромах у каждого: какие предметы лучше не хранить дома

У многих есть эти вещи в самых разных местах в квартире — их нужно срочно отыскать и как можно быстрее выбросить.

Часто во время уборки мы забываем избавится от многих вещей, которые, казалось бы, не обладают особой ценностью, но в то же время имеют определенную значимость. Но не все предметы, даже если они являются горячо нами любимыми, можно хранить у себя в доме. Это могут быть сломанные часы, пустые бутылки или посуда, которая имеет дефекты. По народным приметам эти вещи могут принести вам неудачи и даже привести к постоянным ссорам с родными.

Подробнее об этих предметах сообщает uaportal.com.

Согласно народным поверьям, в доме не должно быть разбитых зеркал. Считается, что разбитое зеркало привлечет беду. Более того, считается, что такое зеркало может украсть женскую красоту. Нельзя также хранить дома слегка треснувшее или наддолбленное зеркало.

Категорически не стоит хранить часы, стрелки которых остановились, даже если это редкий антиквариат. Считается, что они будут мешать двигаться вперед по жизни. Очень плохим знаком является внезапная остановка наручных часов. Чтобы отвлечь неудачи от таких часов, советуют на ночь его опустить в воду, а утром вынести на помойку подальше от дома.

Также необходимо срочно избавится от пустых бутылок – из-за них может преследовать нищета и финансовые проблемы. Также следует провести ревизию посуды — побитая, разбитая, с трещинами и сколами подлежит срочной ликвидации, чтобы не накапливать в доме негативную энергетику.

Ранее «Курсор» информировал, что какие подарки нельзя дарить и принимать от родных людей, чтобы не навлечь беду.

Напоминаем, что нельзя дарить на 14 февраля, чтобы не принести человеку неприятность.