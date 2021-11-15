Финансовый прогноз для израильтян на неделю от астролога Тани Куршен

Решение финансовых и других деловых вопросов будет эффективнее, если вы спланируете их в соответствии с ритмами космоса.

Финансовый астролог Таня Куршен составила для вас прогноз на эту неделю. На ее странице в инстаграм вы можете найти больше интересного по теме финансов и астрологии.

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Самое главное астрологическое событие этой недели – Лунное затмение в знаке Тельца. Сильнее всего это затмение ощутят на себе те, у кого на оси знаков Телец – Скорпион находятся светила, угловые дома или скопление планет. То есть эмоциональный фон такого небесного явления будет влиять на всех, но какие-то события произойдут у тех, у кого в гороскопе есть для этого соответствующие показатели. Данное затмение актуализирует темы финансов, пересмотра жизненных целей и установок. Внимательно стоит отнестись к сохранению и приумножению своей энергии не растрачивать ее попусту в эти дни.

Эта неделя – ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ наступает наиболее волатильный период, который продлится до конца года. Можем увидеть коррекцию по многим инструментам. Особенно внимательно стоит отнестись к датам 17 ноября, а также 19-22 ноября.

ДЛЯ ИЗРАИЛЯ на этой неделе могут актуализироваться и получить новый виток развития темы, связанные с бюджетом страны, а также банковскими вопросами. Остро будут стоять вопросы налогообложения. Также стоит быть осторожными тем, у кого финансовые активы находятся на местном биржевом рынке. На графике USDILS формируется разворотный паттерн.

ЗНАЧИМЫЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ( ОБЩИЙ ПРОГНОЗ НА СЕРЕДИНУ ДНЯ):

В понедельник, 15 ноября. Солнце в напряженном аспекте с Юпитером. Напряженный день. Есть стремление добиться результата, показать свою значимость, преуспеть, но даётся это всё через усилие. Можно в таких условиях взять на себя больше, чем вы реально можете сделать.

Во вторник, 16 ноября. Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном. Начинает потихоньку проявляться то, что ранее было заложено и не являлось заметным для окружения. Будьте осторожны – это время, когда вы можете обнаружить что-то, чего, возможно, не хотели знать. Хороший день для вопросов, связанных с налогами.

В среду, 17 ноября. Марс в напряженном аспекте с Ураном. Напряженный, пожароопасный, аварийно опасный день. Старайтесь сегодня максимально оградить себя от стрессов, как физических, так и психических. Сегодня могут обостриться многие вопросы отношений, сферы защиты личных границ.

В четверг, 18 ноября. Меркурий в гармоничном аспекте с Нептуном. День отлично подходит для решения вопросов при помощи интуиции. Чем более творческий подход вы используете, тем больше шансов на успешную реализацию. Хороший день для долгосрочного планирования.

В пятницу, 19 ноября. Лунное затмение. Венера в гармоничном аспекте с Ураном. Неплохой день для решения финансовых вопросов. Может прийти финансовая помощь с неожиданной стороны или в удачную сторону разрешиться какой-то ранее начавшийся конфликт. Главное, не зажимать свободу других.

В субботу, 20 ноября. Меркурий в напряженном аспекте с Юпитером. Вы можете значительно переоценивать ваши силы, возможности и идеи. Реализация многих бизнес-вопросов может казаться проще, чем это будет на самом деле. В этот день следует чуть более критично относиться к информации.

В воскресенье, 21 ноября. Меркурий в гармоничном аспекте с Плутоном. В этот день много энергии для решения сложных задач. Главное – не распыляться, а максимально сконцентрироваться на самых значимых проблемах.

ЛУНА

Имеет большое значение для наших дел. Это наиболее близкий объект к Земле и её влияние мы можем заметить даже на физическом уровне. Стоит отметить, что для израильтян особенно важно прислушиваться к фазам Луны, поскольку важнейшее значение в организации общественной жизни страны играет именно лунный календарь.

На текущей неделе нас ожидает Полнолуние и Лунное затмение. Эмоциональный и напряженный период, связанный с внутренними кризисами и трансформациями. Могут получить продолжение ситуации, случившиеся в районе 5 ноября.

В течение лунного месяца есть периоды Луны без курса, когда она не имеет никаких аспектов с другими планетами. Чаще всего это время, когда мы никак не можем своей волей повлиять на исход события – всё случается без нас. А значит, лучше отложить какие-то важные действия в эти часы.

Итак, периоды Луны без курса для Израиля на этой неделе по Иерусалимскому времени:

16.11.2021 16:49 — 17.11.2021 5:54

19.11.2021 11:21 — 19.11.2021 15:30

21.11.2021 16:41 — 22.11.2021 7:06

Периоды Луны без курса на этой неделе время для часового пояса GMT +3

16.11.2021 18:50 — 17.11.2021 5:17

19.11.2021 11:57 — 19.11.2021 17:32

21.11.2021 18:51 — 22.11.2021 6:32

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