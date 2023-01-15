График магнитных бурь на февраль 2023: самые опасные даты

Магнитные бури способны выбить человека из равновесия незримой силой. А потому каждый, у кого наблюдается метеозависимость, должен подготовиться к определенным датам февраля

В феврале ожидается три магнитные бури, которые заставят метеозависимых людей вносить правки в свою повседневную жизнь.

Подробней об этом информирует сайт Факты Life.

Все три волны магнитных бурь ожидаются в первой половине февраля.

Первая солнечная активность ожидается 5 февраля, и она будет самой сильной. Метеозависимым лучше поставить все дела на паузу и больше отдыхать. Лучше всего провести эти дни дома, взяв на работе выходной.

Вторая магнитная буря начнется 7 февраля. К счастью, по интенсивности она буде куда меньше первой, однако людям все равно следует отнестись с этому серьезно и избегать физического и эмоционального перенапряжения.

Третья магнитная буря начнет свою активность 10 февраля. Она тоже будет достаточно сильной. В этот день ощутить негативное влияние Солнца смогут многие люди, не только те, у кого наблюдается метеозависимость.

Важно отметить, как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие. У людей начинает болеть и кружиться голова, «прыгать» давление, обостряются хронические заболевания, особенно те, которые связаны с работой сердца. В этот период люди чувствуют апатию, депрессию, страдают бессоницей. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Напомним, что Землю накроют две мощные магнитные бури во второй половине января.