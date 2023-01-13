Землю накроют две мощные магнитные бури: названы опасные даты

Магнитные бури возникают в результате вспышек на солнце и эти космические перепады могут влиять на самочувствие людей на Земле.

Ученые говорят, что геомагнитная обстановка в январе относительно спокойная, однако Землю может затянуть магнитной бурей еще дважды. 18-19 января ожидается сильная магнитная буря, которая достигнет уровня 5.

Еще одна короткая, но сильная буря накроет Землю 23 января. Далее до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.

В дни магнитных бурь ощущается небольшое недомогание, головные боли, общая слабость, сонливость и трудности с концентрацией. Также магнитные бури дают такие симптомы, как головокружение, скачки артериального давления, нарушение ритма сердца, повышенная утомляемость, сильная усталость, апатия или раздражительность, повышенная сонливость или наоборот — бессонница и т.д.

В такие дни рекомендуется снизить физическую нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, которые требуют чрезмерных усилий. Нужно придерживаться нормального режима дня, полноценно высыпаться и регулярно питаться. В рационе стоит больше уделить внимания овощам и фруктам, а от фастфуда, жирной и соленой пищи лучше отказаться. Не стоит налегать на кофе и для концентрации стоит пить больше чая. Также важно соблюдать правильный водный режим.

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