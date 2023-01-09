Как быстро спасти пересоленное блюдо: советы кулинаров

Эксперты раскрыли секреты, которые помогут спасти ваше блюдо, если вы перестарались с солью.

Чтобы сделать менее соленым суп, можно добавить в него воды и дать покипеть несколько минут на среднем огне. Будьте осторожны, не добавляйте слишком много воды, так как это может изменить густоту супа. Чтобы нейтрализовать избыток соли, вы также можете добавить в суп картофель и морковь.

Молочные продукты помогают сбалансировать вкус пересоленной запеканки. Также помогут петрушка, шпинат, кинза и другие зеленые овощи. Чтобы нейтрализовать избыток соли, вы также можете добавить в суп или запеканки картофель и морковь.

Слишком соленые соусы можно спасти, добавив немного сахара, это уравновесит излишки соли. В противном случае другие ингредиенты также могут помочь поглотить лишнюю соль, а именно лимонный сок или мед.

Пересоленный рис и другие каши можно спасти, если слить его с помощью дуршлага, а потом заменить воду для варки новой водой без соли перед возобновлением варки. Таким образом, избыток соли, присутствующей в рисе, будет растворен в новой воде для варки. Это также работает с макаронными изделиями и отварными продуктами.