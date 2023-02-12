Как легко вывести пятна кофе с одежды

Кофейные пятна являются практически самыми сложновыводимыми. Однако и их можно эффективно «ликвидировать» с любимой рубашки.

Пятна от кофе вывести можно достаточно просто, важно действовать быстро, не давая пятну засохнуть. Если кофе было без добавления молока, то такое пятно можно засыпать порошком, если же это было латте — следует длительное время полоскать ткань под проточной водой. При этом пытаться растереть пятно не следует — так оно еще больше въесться в ткань.

Подробнее о том, как избавиться от пятен кофе, информирует сайт internetua.com.

Скорость и успех выведения пятна от кофе во многом зависит от ткани, на которую напиток был пролит:

Вещи из хлопка – нужно аккуратно промокнуть грязное место раствором перекиси водорода и воды в равных количествах;

Для джинсов можно использовать тот же раствор или заменить перекись уксусом. Но сначала лучше проверить средство на невидимой части одежды, чтобы оно не потеряло цвет;

Шерстные, шелковые и атласные изделия можно промокнуть в растворе глицерина и средства для мытья посуды (смешать в равных пропорциях в восьми частях воды);

Синтетические ткани, например, полиэстер, вискоза и другие, можно отстирать как шелковые вещи. Также можно смешать стиральный порошок с уксусом и разделать одежду с двух сторон. Вещь нужно оставить на 20 минут, а затем промыть теплой водой.

Дополнительно можно использовать уксус, хозяйственное мыло, пищевую соду, хлорку (исключительно для белой ткани) и нашатырный спирт. Важно отметить, что все эти средства нельзя использовать в чистом виде, необходимо разбавлять с водой, и тогда уже с помощью раствора пытаться вывести пятно.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые назвали самый вредный способ приготовления кофе. Самый полезный кофе — это тот напиток, который был приготовлен способом одноразового протока горячей воды через слой молотого кофе, имеющийся на фильтре. А вот о самом вредном читайте в нашем материале.