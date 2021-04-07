Как отказаться от курения: нарколог назвал эффективный способ

Чтобы отказаться от курения, стоит попробовать закурить сразу же после физической нагрузки, например, после пробежки или фитнеса – ощущения будут совсем другими, рассказал врач, передает Обозреватель.
Собеседник добавил, что если курить хочется невыносимо, перед курением стоит употребить какой-то молочный продукт, например, молоко.
«…за счет сочетания на слизистой оболочке остатков молока и табака возникает слишком негативное ощущение…», – отметил медик.
А вот пять эффективных способах бросить курить
Спорт
Физическая активность может сработать как хороший способ завязать с курением. Она вызывает чувство удовольствия на уровне биохимии, а в таком состоянии бросить курить легче и приятнее.
Экстремальное путешествие
Отправьтесь покорять горные вершины или путешествовать по джунглям: жесткие условия путешествия и физические нагрузки помогут быстро забыть о сигаретах. Главное – не берите с собой курящих людей.
Иглоукалывание
Этот древний метод терапии хотя официально и не одобрен, но считается эффективным в борьбе с вредной привычкой. В определенные точки на ушах врач вкалывает особые иголки, и влечение к сигаретам пропадает. Как правило, для достижения результата нужно 1-6 сеансов.
«Легкий способ бросить курить», Аллен Карр
Эта популярная книга содержит 44 главы, цель которых – побудить курильщика после прочтения бросить курить. Объем издания на самом деле невелик – с ним легко справится даже нелюбитель литературы.
Напряженный график
По мнению психологов, насыщенный рабочий график помогает курить меньше и даже бросить совсем, поскольку времени на сигареты при бешеном ритме работы не остается. Также полезно работать в компании, которая запрещает курение своим сотрудникам.
Кроме того, людям, которые бросают и снова «срываются», рекомендуется проанализировать причины срыва, чтобы сделать выводы и исправить ошибки.
Ранее мы сообщали о том, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.