Как приготовить вкуснейшее печенье для детей за 15 минут: простой рецепт

Этот рецепт не потребует от вас ни затрат времени, ни сил, ни дорогих ингредиентов. Приготовить вкуснейшее печенье под силу всем.
Пошаговым приготовлением делятся на странице в Instagram «Вкусные рецепты и секреты приготовления».
Для приготовления кунжутного печенья вам понадобится:
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 50-60 граммов сахара
- 150 граммов кунжута
- 70 граммов муки
- 50 граммов сливочного масла
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 2 столовые ложки мака (по желанию)
Как готовить? Кунжут слегка обжарьте на сковороде. Если брали мак, тогда залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито. Предварительно достаньте масло, и когда оно станет мягким, взбейте с сахаром. Добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и перемешайте с помощью миксера. До всей смеси добавьте кунжут и мак, перемешайте.
Чтобы легче было сформировать печенье, поставьте тесто в холодильник на час-два или воспользуйтесь двумя чайными ложками. Выпекайте печенье в духовом шкафу при 170-180 градусах примерно 15 минут до румяного цвета. Приятного аппетита!