Как приготовить вкуснейшее печенье для детей за 15 минут: простой рецепт

Если ваш ребенок любит сладкое, а вы хотите сделать его максимально полезным питательным, тогда рецепт кунжутного печенья точно вам подойдет.

Этот рецепт не потребует от вас ни затрат времени, ни сил, ни дорогих ингредиентов. Приготовить вкуснейшее печенье под силу всем.

Пошаговым приготовлением делятся на странице в Instagram «Вкусные рецепты и секреты приготовления».

Для приготовления кунжутного печенья вам понадобится:

1 яйцо

щепотка соли

50-60 граммов сахара

150 граммов кунжута

70 граммов муки

50 граммов сливочного масла

1/2 чайной ложки разрыхлителя

2 столовые ложки мака (по желанию)

Как готовить? Кунжут слегка обжарьте на сковороде. Если брали мак, тогда залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито. Предварительно достаньте масло, и когда оно станет мягким, взбейте с сахаром. Добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и перемешайте с помощью миксера. До всей смеси добавьте кунжут и мак, перемешайте.

Чтобы легче было сформировать печенье, поставьте тесто в холодильник на час-два или воспользуйтесь двумя чайными ложками. Выпекайте печенье в духовом шкафу при 170-180 градусах примерно 15 минут до румяного цвета. Приятного аппетита!