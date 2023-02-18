Как спасти гречку, которая подгорела

Гречка — это очень питательная и полезная крупа, которую готовить просто, а испортить еще проще.

Готовка – это наука, которая требует определенных знаний и навыков. Иногда даже опытные повара могут допустить ошибку и приготовить блюдо, которое в итоге окажется провальным. Например, гречка может пригореть, если неудачно рассчитать количество воды, не уменьшить огонь вовремя или не вовремя выключить плиту. В такой ситуации многие хозяйки просто выбрасывают блюдо, но есть способы его «реанимации».

Подробнее о них сообщает сайт prostoway.com.

Сначала нужно отделить нижнюю часть гречки, которая пригорела. Оставшуюся гречку переложите в другую кастрюлю. Однако, даже оставшаяся часть гречки будет иметь неприятный вкус или даже незначительный оттенок вкуса. Чтобы избавиться от этого, можно еще раз приготовить гречку, добавив немного воды и специй.

Если хотите улучшить вкусовые качества блюда, можете приготовить к нему подливку или даже зажарку. Для этого протушите гречку и подливку на сковороде вместе несколько минут. Или заранее обжарьте мелко порубленную морковь и лук, и потом протушите вместе с гречкой.

Также можно убрать неприятный запах пригоревшей гречки, промыв ее под холодной водой. В итоге, с небольшими усилиями и кулинарной фантазией, пригоревшую гречку можно превратить во вкусное и съедобное блюдо.

Ранее «Курсор» информировал, что названа крупа, которая при регулярном употреблении может защитить от рака. Также продукт содержит белки, основные минералы и клетчатку, важную для хорошей работы кишечника.

Напоминаем, что медики рассказали, почему женщинам нужно регулярно есть перловую кашу. Перловка содержит полезные жиры, углеводы, растительные волокна, а также витамины группы В, минералы, фосфор, калий и многое другое, что просто незаменимо для правильного сбалансированного питания.