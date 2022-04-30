Кардиологи рассказали, как защититься от скачков давления

Перемены погоды неизбежно отображаются в скачках давления у многих людей. Однако кардиологи считают, что такая ситуация нормальна, и дискомфорт пройдет при выравнивании давления.

Смены пульса и давления характерны для многих людей. В целом, врачи не считают это отклонением. Основной проблемой становятся именно резкие скачки давления, которые доставляют больным много неприятностей.

Кардиолог Анна Солощенко уверена, что люди сами виноваты, что доводят себя до такого состояния.

При склонности к гипертонии у людей происходят перепады давления из-за стресса или повышенной нагрузки. Защититься от чрезмерных перегрузов для сосудов гипертоникам поможет каждодневный контроль и прием антигипертензивных препаратов.

Солощенко обращает внимание, что организм устроен так, что адаптируется к изменениям атмосферного давления: если оно поднимается, то сосуды увеличивают давление, и наоборот. К сожалению, иногда реакция организма бывает чрезмерной.

У гипотоников – напротив, чрезмерная реакция на снижение внешнего давления.

Анна Солощенко объяснила, почему возникают скачки давления — от слишком высокого к слишком низкому. Реакция сосудов экстремальная как раз на большие перепады внешнего давления, и если немного потерпеть, то дискомфорт проходит, а сосуды выравниваются с безопасным давлением.

Скачки давления, по мнению кардиолога, опасны тем, что вызывают головные боли, головокружения, тошноту, сердечные спазмы, а в дальнейшем приводят к хронической фазе болезни. Например, шуму в ушах, звону, головным болям, с которыми пациенты обращаются к кардиологам и неврологам, но могли бы решить самостоятельно при правильном контроле давления.

Солощенко пояснила, что периодическое снижение давления даже у хронических гипертоников не является отклонением от нормы, но важно с какого значения оттолкнется падение. При рабочем давлении 120-125/70-75 мм рт ст ваше давление может упасть до 90/60, но это легче переносится, чем при рабочем давлении 150/90 или 140/80.

«Курсор» ранее информировал, что медики назвали напиток, который снижает артериальное давление.

Также мы сообщали, что известный врач назвал самую вредную кашу, которая может привести к серьезным проблемам.