Известный врач назвал самую вредную кашу: может привести к серьезным проблемам

Известный украинский врач и телеведущий рассказал, какими кашами не следует кормить ни детей, ни взрослых.

Врач говорит, что одной из самых вредных каш является манная. Единственное ее преимущество, что «с одной ложки» можно накормить всю семью.

Набухание манной крупы создает надолго иллюзию сытости. Она очень долго покидает желудок, говорит он. При этом в настоящее время большинство педиатров настоятельно не рекомендуют давать манную кашу детям до возраста 10 месяцев. В манной каше очень много белка глютена. У некоторых детей может быть врожденная непереносимость глютена. И получение этого белка в раннем возрасте может привести к достаточно серьезным проблемам с ЖКТ.

Если таких проблем нет — манную кашу давать ребенку можно.

Педиатр также не рекомендует покупать овсянку быстрого приготовления в пакетиках. Комаровский говорит, что это «самое вредное, что можно только придумать». Овсянка будет полезной, если ее готовить из хлопьев, которые нужно варить.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.