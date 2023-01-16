Кинологи рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить собак

Домашних любимцев нельзя кормить с общего стола, ведь многие повседневные для человека продукты для животных будут очень опасны.

Кинологи предупреждают, что даже самые безобидные и привычные для человека продукты могут нанести непоправимый вред здоровью животного.

Прежде всего, стоит знать, что собак не стоит угощать костями. Особенно опасны трубчатые кости, так как их острые края и мелкие обломки травмируют стенки кишечника и могут привести к гибели животного.

Еще одно лакомство, категорически запрещенное четвероногим, — шоколад и продукты с его добавлением. Речь идет о конфетах, пирожных, какао. Эксперты объясняют это тем, что в шоколаде содержится теобромин. Если для человека алкалоид безвреден, то в организме животного он может вызвать необратимые изменения. Печень собак не синтезирует ферменты, ускоряющие расщепление теобромина. В результате процесс переваривания идет очень медленно и вещество накапливается в тканях до токсических концентраций.

Также под запрет попали чай и кофе: они оказывают схожее влияние на организм собаки. Кроме того, по словам кинологов, любые сладости (даже диетические) разрушают зубную эмаль питомца, ухудшают работу печени, повышают риск сахарного диабета и приводят к обезвоживанию. В жаркое время года их употребление особенно опасно.

В число запрещенных продуктов также попали попкорн, соль, орехи, алкоголь, авокадо, сливы, вишня, черешня, абрикосы, персики, любая выпечка и продукты с пряностями. Так, лук и чеснок ухудшают обоняние собаки, провоцируют диарею и анемию. А макадамия и мускатный орех могут стать причиной тяжелого поражения нервной системы, судорог, рвоты и припадков, предупредили специалисты.

Напоминаем, ранее Курсор рассказывал, что ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак.