Лайфхак: как восстановить удаленную фотографию

Специалисты поделились инструкциями, как спасти случайно удаленные с телефона фотографии. Алгоритмы разные и зависят от операционной системы смартфона.

Многие пользователи телефонов сталкивались с проблемой случайного удаления фотографии в телефоне: либо от неверного выбора нужной папки, либо при освобождении памяти телефона.

Поскольку это распространенная проблема, то специалисты решили дать инструкции: что делать в экстренной ситуации. Советы размещены на сайте Sante Plusmag.

Восстановление фотографий на Android.

Для телефонов на операционной системе Android самым удобным способом восстановления стертых фотографий является Google Photos. Это приложение относится к предустановленным, поэтому его не потребуется даже дополнительно искать. Создав учетную запись, пользователь синхронизирует все свои данные, включая фото и видео, и сохраняет их в облаке.

При случайном удалении данных их можно активировать из корзины. Объем данных, которые могут храниться в корзине, достаточный, примерно 1,5 Гб памяти. Важно, что восстановление доступно только в течение 60 дней. После этого лимита восстановление станет недоступным.

Восстановление фотографий на Apple.

Для восстановления фотографий на телефонах с операционной системой iOS, необходим доступ к программе «Фотографии». Следует выбрать опцию «Альбомы» внизу экрана телефона, в ней активировать папку «Недавно удаленные», в которой хранятся удаленные изображения. Через функцию «Восстановить» предоставляется возможность активировать данные, которые удалены не позднее, чем 30 дней назад.

При этом пользователи iPhone даже при сроке более 30 дней смогут восстановить свои файлы. Функция резервного копирования доступна при сохранении данных в iCloud. Тогда вы сможете обнулить настройки смартфона до заводских и загрузить резервную версию с нужными фото.

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