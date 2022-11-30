Лунный календарь на декабрь: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Каким будет влияние луны в декабре 2022 и на какие даты нельзя ничего планировать?

В каждом месяце есть удачные и неудачные дни — об этом стоит знать, чтобы случайно не организовать важную встречу или не отправиться в поездку в неблагоприятную дату. Эксперты составили подробный лунный календарь 2022 на декабрь с учетом всех советов и запретов астрологов.

Об этом пишет УНИАН.

Благоприятные дни декабря 2022 — график

Полнолуние в декабре наступит 8 декабря, а новая луна взойдет на небе 23 декабря. Ни лунных, ни солнечных затмений в этом месяце не будет, но о фазах луны стоит знать, так как эти периоды считаются особенно неблагоприятными для людей.

Наиболее важные дела лучше планировать только на благоприятные даты, вот их список:

Маникюр и педикюр лучше делать 5, 6, 14-18, 24 числа.

лучше делать 5, 6, 14-18, 24 числа. Выходить замуж и венчаться 4, 5, 25, 29, 30 декабря.

4, 5, 25, 29, 30 декабря. Стрижка и окрашивание волос будут удачными, если вы запишетесь к стилисту на 4-6 12-15, 17, 22, 24, 28, 31 число.

будут удачными, если вы запишетесь к стилисту на 4-6 12-15, 17, 22, 24, 28, 31 число. Сходить к стоматологу астрологи рекомендуют 10-21, 25, 26 декабря.

Стабильно-удачными датами также эзотерики считают 5-7, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 24, 26, 27 и 29 декабря.

Фазы луны на декабрь 2022 — подробный перечень

Как мы уже говорили, полнолуние, новолуние и другие фазы луны влияют на человека по-разному. Стоит следить за лунным календарем и учитывать энергетику этих дней, чтобы максимально беречь энергию и никаких важных дел не совершать.

Влияние луны в декабре 2022 будет зависеть от фазы:

Полнолуние — 6 декабря в 06:10

— 6 декабря в 06:10 Новолуние — 23 декабря в 12:18

— 23 декабря в 12:18 Растущая Луна — с 1 по 7 и с 24 по 31 декабря

— с 1 по 7 и с 24 по 31 декабря Убывающая Луна — с 9 по 22 декабря

— с 9 по 22 декабря Лунное затмение — нет

— нет Солнечное затмение — нет

График удачных и неудачных дат месяца выглядит следующим образом:

Благоприятные дни: 6, 7, 10, 13-15, 20-22, 24, 26-27, 29.

6, 7, 10, 13-15, 20-22, 24, 26-27, 29. Неблагоприятные дни: 2, 8.

2, 8. Нейтральные дни: 1, 3-5, 9, 11-12, 16-19, 23, 25, 28, 30-31.

Неудачных дат в этом месяце всего две, так что, запомните их, чтобы случайно ничего на эти дни не запланировать.