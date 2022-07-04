Медики назвали домашние растения, которые несут смертельную угрозу для кошек

Эксперты назвали домашние растения, которые нужно держать подальше от кошек, потому что они несут для них серьезную угрозу.

Многие женщины любят дома высаживать растения, потому что они радуют глаз и украшают интерьер. Однако некоторые цветы могут представлять серьезную опасность для кошек.

Об этом сообщает издание The Spruce.

Спатифиллум

Очень красивое растение с белыми цветами, которое еще называют «женское счастье». Но для домашних любимцев она может нести угрозу, потому что в листьях спатифиллума содержатся токсичнее вещества — оксалаты кальция.

Алоэ вера

Популярное домашнее растение, которое обладает многими полезными свойствами для людей, а вот для кошек оно также токсичное, если его проглотить.

Монстера

Тропическое растение пользуется большой популярностью, потому что дополняет интерьер и не требует тщательного ухода. Но с монстерой также нужно быть осторожнее, потому что в его составе есть оксалаты кальция, опасные для кошей.

Эпипремнум «Aureum»

Это лиственное вьющееся растение также следует держать подальше от домашних любимцев, иначе это грозит им серьезными проблемами со здоровьем.

«Денежное дерево»

Такое дерево, пожалуй, есть в каждом доме, ведь считается, что оно приносит удачу и благополучие. Но есть разновидности растения, которые весьма токсичны для кошей.

Сансевиерия

Многолетнее суккулентное растение, которое еще называют «Тещин язык» полностью безопасно для людей, а вот у животных, если они его проглотят, может начаться опасные симптомы.

Саговая пальма

Из-за вещества циказин, которое содержится в листьях растения, саговую пальму также следует держать подальше от пушистых друзей.

Эксперты говорят, что чаще всего во время отправления у кошек появляются такие симптомы, как рвота, диарея, раздражения ротовой полости и боли в животе.

«Курсор» писал ранее, какие цветы необходимо срочно убрать из дома.