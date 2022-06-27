Эксперты назвали цветы, которые стоит убрать из дома незамедлительно

Всем известно, что чем больше в доме растений — тем чище воздух в помещениях. Но, оказывается, не все растения подходят для дома.

Специалисты рекомендуют прекратить выращивать дома некоторые распространенные виды растений. Их необходимо держать подальше от жилых домов, а особенно от комнат, где живут дети.

Об этом пишет sensationalnews.

Одним из таких небезопасных растений относится всем известная диффенбахия. Ее часто выращивают любители оранжерей на подоконниках. Однако, несмотря на популярность, диффенбахия выделяет опасный сок, который сочится из листьев. Если он попадет на слизистую человека, то гарантирован сильнейший ожог. Потому не стоит ее ставить в детских комнатах и там, где ее могут достать животные.

Если вредный сок попадет в желудок, то можно получить серьезное отравление, говорят врачи. Диффенбахия может навредить и домашним животным, которые по неосторожности могут поживиться домашним цветком. Несмотря на опасность, многие растениеводы держат диффенбахию у себя дома. Это обусловлено тем, что растение абсолютно неприхотливо и ухаживать за ним совсем не сложно.

Такими же вредоносными свойствами обладает и сок азалии. Однако, если он попадет в организм человека или животного, то последствия будут намного опаснее. Сильнейшее отравление, которое сопровождается повышенным слюноотделением, тошнотой, рвотой и болью в животе.

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