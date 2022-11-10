Медики рассказали, какой рис считается самым полезным

Сортов риса великое множество и у каждого из них разные свойства, питательная ценность и вкус.

Известно, что рис достаточно полезный продукт, хотя и содержит много углеводов. Какой из сортов риса выбрать и как его правильно приготовить, рассказали эксперты.

Об этом пише newsyou.info.

Так, у риса есть преимущество по отношению к продуктам из муки. Прежде всего, рис это продукт без глютена, в нем много минералов и витаминов, он ускоряет обмен веществ, благотворно влияет на работу кишечника.

Наиболее полезным будет рис, первично обработанный паром: при такой обработке рис еще находится в оболочке, и вся оболочная составляющая входит в зерно, обогащая его полезными компонентами, говорят специалисты.

При этом, как отмечают эксперты, неважно, какого цвета рис — белого, желтоватого или бурого. Не менее важно и то, каким образом рис будет приготовлен. Диетолог советует сначала замочить рис холодной водой. Делать это лучше с вечера, чтобы как минимум ночь он находился в воде. После этого его нужно промыть до чистой воды. Таким образом из риса удаляются все короткоцепочные крахмалы. При этом длинноцепочные крахмалы остаются, а они являются прекрасными пробиотикам для кишечника.

Промытый и подготовленный рис можно залить кипятком и через пятнадцать минут он будет готовым продуктом. Если рис не варить, то полезных элементов в нем останется больше.

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