Мифы об изжоге: врачи рассказали, чему нельзя верить

Люди, страдающие от изжоги, готовы поверить в любой метод, чтобы облегчить свое состояние. Хорошо, если чей-то совет просто не окажет полезного действия, гораздо хуже, если он навредит здоровью.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Гастроэнтеролог Александр Андреев пояснил, что распространенный метод лечить изжогу молоком или содой нужно срочно убрать из своего арсенала.

Доктор рассказал, что «диванные эксперты» рекомендуют пить молоко при чувстве жжения в желудке, поскольку оно смывает кислоту со стенок пищевода и якобы успокаивает слизистую желудка. Но здесь кроется скрытый подвох молока. «Оно само стимулирует выработку желудочного сока, поэтому облегчение носит кратковременный характер, и его быстро сменяет новый приступ изжоги», – предостерег врач.

Также гастроэнтеролог также подчеркнул, что такой метод абсолютно не подходит и людям с непереносимостью лактозы.

Еще одним методом снижения приступа изжоги народная медицина называет воду с содой. Но и здесь кроется ошибка. Александр Андреев уточнил, что эффект также не продлится долго. «При контакте с содой желудок вырабатывает углекислый газ. Орган сильно увеличивается в размере, а изжога возвращается. Кроме того, частое употребление соды также представляет опасное нарушение водно-солевого баланса в организме», — пояснил врач.

По словам доктора, если уж применять не лекарственные методы, а вспомогательные, то лучше воспользоваться жевательной резинкой без мяты и сахара, а также при изжоге употреблять овсяную, перловую или рисовую кашу и щелочные продукты — например, банан, но не целиком, а в перетертом виде.

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