Названы фразы, которые помогут создать доверительные отношения в коллективе

Как помочь своей команде установить доверительные отношения, просто необходимые для процветания? Эти четыре фразы помогут наладить хорошие относить с коллективом.

Команда без доверительных отношений — это даже не команда, это просто группа людей, работающих вместе и часто добивающихся плохих результатов. И наоборот, когда есть доверие, каждый человек в команде становится сильнее, потому что он является частью эффективной группы.

Об этом пишет портал Ukr.Media.

Отмечается, что когда люди доверяют друг другу, группа достигает поставленных целей. Как помочь своей команде установить доверительные отношения, просто необходимые для процветания? Эти четыре фразы помогут создать хорошие относить с коллективом.

Я понимаю тебя

Доверия не может быть без понимания. А чтобы кого понять, нужно его узнать поближе. Желательно еще до того, как приступать к совместной работе. Звучит как нечто очевидное, но многие сразу переходят к постановке задач, пропуская этот важный шаг. Хотя это как прыгать с парашютом, не проверив крепления.

На рынке труда сейчас четыре поколения: бэби-бумеры, поколение X, миллениалы и центенеалы. Их ценности и преимущества довольно сильно отличаются, и если вы этого не учтете, могут возникнуть проблемы. Постарайтесь понять цели, потребности, сильные стороны и больные темы каждого. Продемонстрировав искренний интерес, вы сможете найти общий язык и выстроить доверительное общение.

Я ценю тебя

После того как вы лучше узнали человека, демонстрируйте, что он для вас важен, признавая его ценности, мотивы, сильные стороны и вклад в дело. Так вы докажете, что по-настоящему видите его. Само собой это несложно, но бесконечные дела часто отвлекают от этого и не оставляют времени на личное общение. Очень часто люди, годами работающие вместе, не знают друг о друге важного. Хотя это знание могло создать связи между коллегами и улучшить их взаимодействие.

Еще одна частая ошибка – игнорировать достижения, но сразу замечать промахи. Это мешает выстроить плодотворные дела и часто приводит к увольнению служащих. Так, 79% уволенных называют главной причиной увольнения то, что их не ценили.

Можешь на меня положиться

Попытайтесь понять, какая поддержка нужна человеку. Спросите, что для него удача и чего он хотел бы от вас. Не забывайте, что поддерживать – это не значит автоматически со всем соглашаться. Это значит рассматривать интересы другого, даже когда они конфликтуют с вашими. Такое поведение покажет, что вы уважаете и цените этого человека.

Воспринимайте это как часть договора. Не ограничивайтесь обсуждением обязанностей, определите ожидания от совместной работы и личные потребности человека (преимущества в общении, необходимость участвовать в принятии решений). Это создаст фундамент доверительных отношений.

Я говорю тебе правду

Итак, у вас есть фундамент, значит теперь вам проще справляться с конфликтами. Потому что даже во время тяжелого разговора собеседник будет понимать, что ваши слова подкреплены уважением. Так что, когда возникнет несовпадение или поднимется непростая тема, не откладывайте их решение.

Здесь все как с уходом за домом. Если разобраться с проблемой до того, как она разрастется до огромных масштабов, будет меньше хлопот. К тому же конфликты – это возможность для творчества и перемен. Если правильно себя вести, общее доверие только окрепнет.

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