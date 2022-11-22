Названы лучшие советы, как сохранить волосы густыми после 40 лет

Добиться красоты и здорового вида волос можно с помощью несложных правил, которыми поделились специалисты.

С выпадением волос сталкиваются многие люди после 40 лет. Часто это связано с генетикой или плохой экологией. Однако сохранить волосы густыми — мечта многих людей, поэтому важно научиться обеспечивать им правильный уход.

Эксперты поделились советами, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и красивыми, сообщает Newsyou.

Не применять краски с аммиаком.

Пагубное влияние аммиака отражается не только на волосах, но и на коже головы, даже изменяет структуру волос. Из-за такой агрессивной химической атаки волосы выглядят тусклыми и неживыми. Это важно знать тем, кто часто обесцвечивает волосы и постараться использовать краску без аммиака.

Щадящие укладки.

Частые укладки с использованием начесов и тугих хвостов вызывают выпадение волос, поэтому от них лучше отказаться или максимально ограничить, особенно после 40 лет. Также не стоит увлекаться фенами, электроутюжками и стайлерами.

Мыть голову правильно.

Не стоит излишне сильно тереть кожу головы. Эксперты рекомендуют нанести небольшое количество шампуня и мягкими массажирующими движениями промыть голову вдоль роста волос вниз, избегая круговых движений. Вода должна быть теплой, а не горячей. После мытья волосы промокнуть полотенцем, не растирая.

Увлажнение и уход.

Кроме мытья головы шампунем нужно баловать свою шевелюру уходовыми средствами: масками, бальзами на натуральной основе. Прекрасно, если это будет репейное или оливковое масло.

Правильное расчесывание.

Мокрые волосы нужно расчесывать не от корней, а от кончиков, небольшими частями. Расчесав один уровень, подниматься выше. Важно обращать внимание на материал расчесок, отдавая предпочтение натуральным материалам.

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