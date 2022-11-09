Индийский доктор дал советы, которые помогут коже сиять и выглядеть моложе

Если вы боретесь с морщинами и тонкими линиями, пришло время воспользоваться этими советами, чтобы выглядеть моложе и замедлить старение.

Долгий рабочий день, загрязнение окружающей среды, солнечные ожоги, жареная пища — все, что мы делаем и едим, отражается на нашей коже. Хотя некоторые проблемы можно контролировать и управлять ими, старение кожи иногда может выйти из-под контроля.

Health Shots поговорили с диетологом Гауравом Трипати, чтобы понять, что можеь помочь избежать морщин, тонких линий и раннего старения.

1. Избегайте повторяющихся выражений лица

Следует избегать повторяющихся выражений лица. Когда одни и те же мышцы постоянно сокращаются, линии становятся постоянными, что приводит к появлению морщин.

2. Соблюдайте правила ухода за кожей

Ваша кожа быстро стареет, если вы не соблюдаете полезные и подходящие процедуры ухода за кожей. Мягкое очищение травяным средством для лица обеспечивает сияющую и здоровую кожу. Использование солнцезащитного крема также имеет решающее значение для предотвращения преждевременных признаков старения, поскольку длительное воздействие вредных лучей вызывает повреждение кожи и может нанести вред ее текстуре и здоровью.

3. Увеличьте потребление воды

Вода увлажняет и освежает ваше тело, а также способствует эластичности кожи. У людей, которые пьют много воды, меньше морщин и мягких линий, и у них меньше признаков старения, чем у тех, кто пьет меньше воды.

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