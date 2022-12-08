Названы три способа избавить квартиру от запаха табака

Особенно сложно справиться с задачей в том случае, если курильщик проживал в апартаментах в течение длительного времени.

Запах табака достаточно сильный, поэтому лишить его квартиру крайне проблематично.

Об этом пишет портал Pixel Inform.

Отмечается, что особенно сложно справиться с этой задачей в том случае, если курильщик проживал в апартаментах в течение длительного времени. Но при правильном подходе квартиру можно сделать пригодной для проживания.

Пищевая сода для покрытия для пола

Неприятный запах способен даже впитываться в напольное покрытие. Обычной влажной уборкой положительного результата достичь не удастся. Поэтому в течение нескольких дней следует практиковать один простой метод. Для этого по всему напольному покрытию раскладывают слой соды. Через 8-10 часов порошок удаляется с помощью пылесоса. Через 3-4 дня проблема будет решена.

Для текстиля и ковра

Текстиль способен дольше всего содержать неприятный запах. Шторы и пледы важно качественно постирать и проветрить. А вот с ковром придется поработать другим способом. Необходимо купить дешевый шампунь или кондиционер, усилить его пищевой содой. Полученное средство распределяется по поверхности и остается на час. После чистим ковер, удаляем остатки и сушим его на улице. От запаха не должно остаться никаких следов после первой обработки.

Для всей квартиры в целом

Запах табака может въедаться в любые поверхности, поэтому даже после генеральной уборки проблема остается актуальной. Опытные хозяйки в таких ситуациях смешивают в бутылке с распылителем воду и яблочный уксус. Обе жидкости следует брать в равных пропорциях. Далее производим обработку всего жилья. Затем нужно будет качественно проветрить помещение.

Как сообщал Курсор, Великобритания намерена стать свободной от табачного дыма к 2030 году.

Также Курсор писал о том, что ученые опровергли миф о малокурящих людях.