Невролог назвал напиток, который снижает риск инсульта

Употребление двух-трех чашек кофе в день может снизить риск инсульта. Об этом сообщил Александр Евдокимов, врач-невролог.

«Кофе содержит много антиоксидантов, которые защищают стенки кровеносных сосудов от спаек и белков низкой плотности. Таким образом, они предотвращают появление знаменитого плохого холестерина», — говорит Евдокимов.

Стоит отметить, что плохой холестерин может оседать на стенках кровеносных сосудов и образовывать бляшки, которые затрудняют или полностью блокируют кровоснабжение сердца и мозга.

«Однако важно помнить одно важное правило. Старайтесь пить кофе умеренно. <…> Если вы страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кофе может вызвать гастрит и даже язву желудка. Нужно быть мудрым», — говорит врач.

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