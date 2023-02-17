Новолуние в феврале 2023: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние — это день, который чаще всего является очень важным, но который очень сложно однозначно отнести к опасным или благоприятным. Астрологи рассказали, когда будет Новолуние в феврале и чем можно заниматься в этот день.

В феврале 2023 года обновление лунного диска произойдет 20 февраля. В этот раз сочетание Луны и Знака, в котором оно пребывает, будет достаточно позитивным, но всё испортит Венера, которая в этот день перейдет в Знак Овна. Рыбы и Овен сами являются двумя Знаками-антагонистами, поэтому их противостояние будет мешать нам с вами нормально жить, работать и любить.

Об этом пишет Слова и фразы.

Что можно делать 20 февраля

20 числа этого месяца можно и даже нужно заниматься спокойной и размеренной работой. Если вы хотите, чтобы день прошел максимально удачно, лучше не браться за что-то сложное, раздражающее и слишком многотонное.

В этот день полезно будет гулять. Если вы живете в теплом климате, можете отправиться в поездку на велосипеде. Подобные занятия благотворно отразятся на настроении, здоровье и энергетике.

Можно и даже нужно выполнять обязательства и договоренности. Если вы что-то пообещали своему другу, коллеге или близкому человеку, нужно обязательно это выполнить. В противном случае вас могут ожидать большие проблемы в отношениях с данной личностью.

Чего нельзя делать 20 февраля

В это Новолуние нельзя начинать голодание, так как ослабленная Венера может стать причиной ухудшения самочувствия. В такие дни нельзя также и переедать. Важно стремиться к золотой середине, обходя стороной сильно калорийную пищу.

Не начинайте ничего нового. Венера в Овне заблокирует позитивную энергию Луны, из-за чего новые начинания могут сорваться и принести вам массу неприятностей. Лучше заниматься уже начатыми делами или вовсе устроить себе выходной.

В это Новолуние совершенно точно не стоит формировать свое мнение относительно людей и событий, основываясь исключительно на эмоциях. Старайтесь оставаться логичными, ведь излишняя эмоциональность может завести вас в тупик.

Нельзя торопиться. Если вы наделаете ошибок в работе и делах из-за спешки, придется все переделывать, а это может сбить ваш ритм на всю неделю. Скорее всего, это станет началом черной полосы.

Нельзя всецело доверять интуиции. В такие дни очень хочется довериться внутреннему голосу, особенно когда всё идет не так, как мы планируем заранее, однако, лучше не делать этого. Поступайте вдумчиво и осторожно.